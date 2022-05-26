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Дальнее зарубежье 26.05.2022 10:42

Совбез ООН рассмотрит резолюцию с новыми санкциями против Пхеньяна за ракетные пуски

Совет безопасности ООН в четверг рассмотрит предложенный США проект резолюции, предусматривающий усиление санкции в отношении Северной Кореи из-за пусков баллистических ракет, сообщают СМИ со ссылкой на источники во всемирной организации.

По данным источников, проект резолюции предусматривает дальнейшие ограничения, которые должны повлиять на развитие Северной Кореей своих ракетной и ядерной программ.

Кроме того, предлагается распространить запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия.

В проекте также говорится о сокращении экспорта в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.

Согласно графику работы Совбеза, заседание по КНДР запланировано на вторую половину дня.

Как сообщалось, КНДР в среду осуществила пуск трех баллистических ракет, одна из которых являлась межконтинентальной, в сторону Японского моря. После этого главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи Пак Чин и США Энтони Блинкен в ходе состоявшейся телефонной беседы договорились "тесно сотрудничать", чтобы инициировать рассмотрение в СБ ООН новой резолюции по ракетным пускам КНДР.

Озабоченность в Южной Корее вызывает также подготовка Северной Кореи к новому ядерному взрыву.

"Мы получили данные об испытаниях детонирующего устройства для ядерного боезаряда. Они могут проводиться для подготовки к седьмому ядерному испытанию на полигоне Пунгери", - заявил накануне заместитель руководителя управления офиса национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё.

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