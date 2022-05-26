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Дальнее зарубежье 26.05.2022 11:24

Признаки продолжающейся деятельности обнаружены на ядерном комплексе КНДР в Йонбене

Северная Корея, вероятно, продолжает работы на своем главном ядерном комплексе в Йонбене, сообщает в четверг сайт 38 North, специализирующийся на исследованиях КНДР.

Коммерческие спутниковые фотографии, сделанные на объекте с 27 апреля по 14 мая, указывают на продолжающиеся работы на его реакторе мощностью 5 МВт, а также на строительство зданий рядом с экспериментальным легководным реактором, отмечает 38 North.

"Все эти мероприятия предполагают долгосрочные инвестиции в дальнейшее развитие ядерной оружейной программы страны", - говорится в сообщении.

По данным 38 North, с конца апреля вокруг реактора мощностью 5 МВт и близлежащего здания, предназначающегося для хранения отработавшего топлива, было замечено больше транспортных средств, чем обычно, в том числе несколько грузовых автомобилей и три тягача с прицепами.

При этом никакой новой деятельности на экспериментальном реакторе, который еще не начал свою работу, замечено не было. Однако строительство зданий поблизости, возможно, продолжается.

"Отдельно от реактора продолжается строительство небольшой группы зданий к югу от экспериментального легководного реактора", - говорится в сообщении.

"Назначение этого небольшого комплекса неизвестно", - отмечается в статье.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что Пхеньян, предположительно, завершил подготовку к новому ядерному испытанию. Если испытание состоится, оно станет для КНДР первым с сентября 2017 года.

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Тэги: КНДР, РЕАКТОР, АКТИВНОСТЬ


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