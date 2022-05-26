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25.05 $/bbl +/- WTI 110.33 +0.56 Brent 114.03 +0.47

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ТЭК 26.05.2022 09:30

Цены на нефть продолжают расти

Нефтяной рынок продолжает расти после подъема накануне на данных министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $114,55 за баррель, что на $0,52 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,47 (0,4%), до $114,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,98 за баррель, что на $0,65 (0,59%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась $0,56 (0,5%), до $110,33 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,66 млн баррелей. Ожидалось уменьшение запасов бензина на 2,13 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Нефтяной рынок остается жестким, и цены на нефть, вероятно, продолжат расти", - отмечает аналитик Oanda Эд Мойя, слова которого приводит агентство Bloomberg.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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