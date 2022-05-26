Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах в четверг в Бишкеке с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил обновить договор о союзнических отношениях между странами.
"В этот юбилейный год установления дипломатических отношений между нашими странами, считаю важным обновить договор о союзнических отношениях с учетом реалий сегодняшнего дня", - сказал Жапаров на переговорах с Токаевым в узком формате.
По его словам, обновленный договор будет способствовать выходу киргизско-казахстанских отношений на качественно новый уровень.
"Предлагаю дать поручения внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить и внести на подписание к очередному заседанию высшего межгосударственного совета обновленный договор", - отметил Жапаров.
Президент Киргизии ранее в четверг встретил казахстанского лидера в государственной резиденции "Ала-Арча". После церемониальной части они направились на переговоры в узком составе, передает корреспондент "Интерфакса". По итогам переговоров ожидается подписание документов. Кроме этого, запланировано заявление для прессы президентов двух стран.
"Между нашими странами нет политических противоречий. Имеется четкое понимание, что совместными усилиями Киргизия и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", - сказал Жапаров в ходе переговоров.
Токаев в свою очередь отметил, что высоко ценит стремление Киргизии к многогранному партнерству с Казахстаном. "Мы обсудили актуальные вопросы и пришли к пониманию их быстрого урегулирования. Между нашими странами действительно нет никаких вопросов. Единственное, наши правительства должны работать над выполнением достигнутых договоренностей", - сказал Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Бишкеке с официальным визитом. Он также примет участие в первом Евразийском экономическом форуме.
Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что в ходе встречи Токаев поблагодарил Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом Киргизию. "Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами", - сказал Токаев, слова которого приводятся в сообщении.
"В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Токаев.
В повестку дня переговоров лидеров стран включены вопросы развития киргизско-казахстанского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Алиев посещает Зангиланский район
Алиев и Эрдоган в субботу посетят фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan
Правительство Индии изучает механизм оплаты российской нефти в рупиях и рублях
«Дочка» AzerGold к осени начнет добычу первой железной руды на западе Азербайджана
Китайские компании вывозят нефть из РФ, перегружая её с судна на судно
Заболеваемость COVID-19 в мире снова незначительно снизилась - ВОЗ
«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций
В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Проект «Цифровой Шелковый Путь»: реализация продолжается
Скажи привет путешествиям с «Роуминг18»!
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ