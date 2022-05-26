Президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах в четверг в Бишкеке с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил обновить договор о союзнических отношениях между странами.

"В этот юбилейный год установления дипломатических отношений между нашими странами, считаю важным обновить договор о союзнических отношениях с учетом реалий сегодняшнего дня", - сказал Жапаров на переговорах с Токаевым в узком формате.

По его словам, обновленный договор будет способствовать выходу киргизско-казахстанских отношений на качественно новый уровень.

"Предлагаю дать поручения внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить и внести на подписание к очередному заседанию высшего межгосударственного совета обновленный договор", - отметил Жапаров.

Президент Киргизии ранее в четверг встретил казахстанского лидера в государственной резиденции "Ала-Арча". После церемониальной части они направились на переговоры в узком составе, передает корреспондент "Интерфакса". По итогам переговоров ожидается подписание документов. Кроме этого, запланировано заявление для прессы президентов двух стран.

"Между нашими странами нет политических противоречий. Имеется четкое понимание, что совместными усилиями Киргизия и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", - сказал Жапаров в ходе переговоров.

Токаев в свою очередь отметил, что высоко ценит стремление Киргизии к многогранному партнерству с Казахстаном. "Мы обсудили актуальные вопросы и пришли к пониманию их быстрого урегулирования. Между нашими странами действительно нет никаких вопросов. Единственное, наши правительства должны работать над выполнением достигнутых договоренностей", - сказал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Бишкеке с официальным визитом. Он также примет участие в первом Евразийском экономическом форуме.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что в ходе встречи Токаев поблагодарил Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом Киргизию. "Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами", - сказал Токаев, слова которого приводятся в сообщении.

"В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Токаев.

В повестку дня переговоров лидеров стран включены вопросы развития киргизско-казахстанского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.