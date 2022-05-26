РФ предлагает построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан

Россия предлагает построить линию электропередачи из Сибири в Киргизию, сообщил на евразийском экономическом форуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Еще один из интересных проектов, который начинаем обсуждать - это строительство протяженной линии. Я считаю, что это должна быть линия постоянного тока - из Сибири в Киргизию через территорию Казахстана", - сказал глава ведомства.
По его словам, проект позволит увеличить обмен мощности между странами ЕАЭС.
Кроме того, министр сообщил о планах синхронизации энергосистем России и Таджикистана, то есть включение последней страны в объединенную энергосистему Центральной Азии.
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