РФ предлагает построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан

Россия предлагает построить линию электропередачи из Сибири в Киргизию, сообщил на евразийском экономическом форуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Еще один из интересных проектов, который начинаем обсуждать - это строительство протяженной линии. Я считаю, что это должна быть линия постоянного тока - из Сибири в Киргизию через территорию Казахстана", - сказал глава ведомства.

По его словам, проект позволит увеличить обмен мощности между странами ЕАЭС.

Кроме того, министр сообщил о планах синхронизации энергосистем России и Таджикистана, то есть включение последней страны в объединенную энергосистему Центральной Азии.