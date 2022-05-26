Остаток по нотам ЦБ на конец I квартала оценивается в 810 млн манатов

Центробанк Азербайджана остаток по нотам банка на конец первого квартала 2022 года оценивает в 810 млн манатов.

«В первом квартале 2022 года ЦБ провел 13 аукционов по продаже нот. Остаток по средствам, стерилизованным посредством выпуска нот, на конец первого квартала оценивается в 810 млн манатов», отмечается в обзоре ЦБ по денежной политике за первый квартал 2022 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ЦБ в январе-марте, в целом, наблюдалось превышение спроса над предложением на аукционах по продаже нот.

«По нотам, эмитированным на 84 дня, доходность на последнем аукционе составила 3,4%, по нотам на 168 дней – 4%, на 28 дней – 6,26%», - подчеркивает банк.

В ЦБ считают, что ноты положительно повлияли на активность на межбанковском рынке. В частности, в январе-марте 2022 года на межбанковском рынке РЕПО операций 145 сделок на 822 млн манатов было заключено с нотами Центробанка (весь объем РЕПО операций на межбанковском рынке в отчетном периоде составил 1,2 млрд манатов по 391 сделке).

Р.Ахмедов