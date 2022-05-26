Остаток по нотам ЦБ на конец I квартала оценивается в 810 млн манатов

Центробанк Азербайджана остаток по нотам банка на конец первого квартала 2022 года оценивает в 810 млн манатов.
«В первом квартале 2022 года ЦБ провел 13 аукционов по продаже нот. Остаток по средствам, стерилизованным посредством выпуска нот, на конец первого квартала оценивается в 810 млн манатов», отмечается в обзоре ЦБ по денежной политике за первый квартал 2022 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ЦБ в январе-марте, в целом, наблюдалось превышение спроса над предложением на аукционах по продаже нот.
«По нотам, эмитированным на 84 дня, доходность на последнем аукционе составила 3,4%, по нотам на 168 дней – 4%, на 28 дней – 6,26%», - подчеркивает банк.
В ЦБ считают, что ноты положительно повлияли на активность на межбанковском рынке. В частности, в январе-марте 2022 года на межбанковском рынке РЕПО операций 145 сделок на 822 млн манатов было заключено с нотами Центробанка (весь объем РЕПО операций на межбанковском рынке в отчетном периоде составил 1,2 млрд манатов по 391 сделке).
Р.Ахмедов
Азербайджанские военные выполнили задачи по проникновению с воздуха в тыл противника на учениях Efes-2022 в Турции
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене - Путин
Военные пилоты Азербайджана успешно выполнили задачи на учениях «Анатолийский орел» – 2022» в Турции
«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций
В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы
В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
РФ предлагает построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан
Признаки продолжающейся деятельности обнаружены на ядерном комплексе КНДР в Йонбене
Экономические вопросы вызывают наибольшее беспокойство у американцев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Проект «Цифровой Шелковый Путь»: реализация продолжается
Скажи привет путешествиям с «Роуминг18»!
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ