РФ намерена поддержать все проекты по переработке нефти и газа, испытывающие проблему санкций - Новак

Правительство РФ намерено оказать поддержку всем проектам в сфере переработки нефти и газа, которые уже реализуются, но испытывают проблемы с реализацией из-за введенных западных санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.
"Это Амурский ГХК, Усть-Луга. В первую очередь, те проекты, которые уже реализуются. Все проекты переработки мы поддержим", - перечислил он, упомянув также и "Арктик СПГ 2".
Вице-премьер РФ не стал конкретизировать меры поддержки.
Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции по поставке технологического оборудования по переработке нефти и сжижению природного газа.
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