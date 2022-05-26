РФ намерена поддержать все проекты по переработке нефти и газа, испытывающие проблему санкций - Новак

Правительство РФ намерено оказать поддержку всем проектам в сфере переработки нефти и газа, которые уже реализуются, но испытывают проблемы с реализацией из-за введенных западных санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"Это Амурский ГХК, Усть-Луга. В первую очередь, те проекты, которые уже реализуются. Все проекты переработки мы поддержим", - перечислил он, упомянув также и "Арктик СПГ 2".

Вице-премьер РФ не стал конкретизировать меры поддержки.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции по поставке технологического оборудования по переработке нефти и сжижению природного газа.