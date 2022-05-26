Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане в I квартале выросла до 46,4% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец первого квартала 2022 года оценивается в 46,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

На конец 2021 года этот показатель составлял 45,4%. Таким образом, уровень долларизации по вкладам и депозитам в январе-марте вырос на 1 процентный пункт (п.п.).

По данным ЦБ, на конец марта 2022 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 55.5% (на конец 2021 года - 52,2%).

По вкладам физических лиц в инвалюте в январе-марте текущего года уровень долларизации составил 42.3% (на конец 2021 года – 41%).

Как сообщалось ранее, доля вкладов и депозитов в инвалюте в 2021 году снизилась на 2,8 п.п. – до 45,4%.

На 31 марта 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составил 30 млрд 508,5 млн манатов, что на 5,1% больше показателя на конец 2021 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 10 млрд 372 млн манатов (рост на 12,2%).

Р.Ахмедов