Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане в I квартале выросла до 46,4% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец первого квартала 2022 года оценивается в 46,4%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
На конец 2021 года этот показатель составлял 45,4%. Таким образом, уровень долларизации по вкладам и депозитам в январе-марте вырос на 1 процентный пункт (п.п.).
По данным ЦБ, на конец марта 2022 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 55.5% (на конец 2021 года - 52,2%).
По вкладам физических лиц в инвалюте в январе-марте текущего года уровень долларизации составил 42.3% (на конец 2021 года – 41%).
Как сообщалось ранее, доля вкладов и депозитов в инвалюте в 2021 году снизилась на 2,8 п.п. – до 45,4%.
На 31 марта 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составил 30 млрд 508,5 млн манатов, что на 5,1% больше показателя на конец 2021 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 10 млрд 372 млн манатов (рост на 12,2%).
Р.Ахмедов
Азербайджанские военные выполнили задачи по проникновению с воздуха в тыл противника на учениях Efes-2022 в Турции
Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене - Путин
Военные пилоты Азербайджана успешно выполнили задачи на учениях «Анатолийский орел» – 2022» в Турции
«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций
В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы
В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
РФ предлагает построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан
Признаки продолжающейся деятельности обнаружены на ядерном комплексе КНДР в Йонбене
Экономические вопросы вызывают наибольшее беспокойство у американцев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Проект "Цифровой Шелковый Путь": реализация продолжается
Скажи привет путешествиям с «Роуминг18»!
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ