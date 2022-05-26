SOCAR-STP и ALMACO наладят в Азербайджане совместную сборку морских жилых помещений на Каспии

Азербайджанское ООО «SOCAR-STP» и финская компания «ALMACO» договорились о сотрудничестве в сфере реализации оффшорных строительных проектов.

«В среду SOCAR-STP и ALMACO подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере реализации морских строительных проектов в регионе Каспийского моря.Обе стороны имеют большой опыт в производстве, проектировании и поставке продукции морского назначения», - говорится в информации ALMACO.

В соответствии с меморандумом, обширные производственные мощности SOCAR-STP недалеко от Баку будут использоваться для создания линий по сборке жилых помещений и коттеджей в соответствии с концепцией ALMACO Mobile LQ (жилой квартал).

«Стратегически важное расположение сборного завода, а также поддержка ALMACO помогут SOCAR-STP наладить производство жилых помещений для всех проектов в регионе.Помимо преимуществ, полученных от создания сборного завода в непосредственной близости от конечного места установки, сотрудничество также направлено на повышение уровня местного контента в будущих проектах в Азербайджане», - говорится в информации.

«Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества и приступим к реализации наших планов по развитию широкого местного производства решений для размещения во всем регионе Каспийского моря.В ближайшее время рассчитываем подписать наш первый контракт на поставку», заявил генеральный директор SOCAR-STP Фарид Агаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Это сотрудничество идеально подходит друг другу.Оно сочетает в себе обширные строительные и производственные навыки SOCAR-STP с преимуществами нашей концепции Mobile LQ Factory.Вместе мы можем предложить местным рынкам гораздо более высокое качество и больше местного контента, чем раньше.Mobile LQ Factory — это концепция, которую ALMACO ранее успешно использовала в нескольких других регионах, и мы уверены, что она будет иметь успех и здесь», - отмечает вице-президент по продажам новостроек ALMACO Юсси Лайми.

Как сообщалось, налоговая служба Азербайджана 2 апреля 2020 года зарегистрировала ООО «SOCAR-STP» с уставным капиталом в 1,7 млн манатов ($1 млн по текущему курсу). ООО «SOCAR-STP» является совместным предприятиям, созданным компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Сумгайытским технологическим парком (STP).

Основной деятельностью SOCAR-STP является оказание услуг и ремонтные работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, APS (Advanced Parts Solution), завершение скважин, бурового оборудования.

ALMACO Group была основана 9 октября 1998 года с офисом в Каарине, Финляндия. Имеет офисы в Бразилии, Китае, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Сингапуре и США.

ALMACO работает с владельцами и строителями по всему миру и реализовала более 300 проектов в более, чем 40 местах. Компания является полным поставщиком «под ключ» для нового строительства и модернизации кают, объектов оффшорного общественного питания, размещения и прачечных.

Н.Аббасова