Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 мая - Днем независимости страны.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня», - говорится в тексте поздравления Путина, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Путин отметил, что подписанная между двумя странами Декларация о союзническом взаимодействии (в феврале 2022 года – ИФ) отвечает интересам обоих народов.

«С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», - отмечается в послании.

Э.Шафиев