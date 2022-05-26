Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 мая - Днем независимости страны.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости. Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня», - говорится в тексте поздравления Путина, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.
Путин отметил, что подписанная между двумя странами Декларация о союзническом взаимодействии (в феврале 2022 года – ИФ) отвечает интересам обоих народов.
«С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», - отмечается в послании.
Э.Шафиев
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели $24 млн
Власти Азербайджана с начала пандемии COVID-19 оказали бизнесу финпомощь на 251 млн манатов для выплаты зарплат сотрудникам
Новак: добыча нефти РФ в 2022г ожидается в 480-500 млн т против 524 млн т в 2021г
«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций
В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы
В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
РФ предлагает построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан
Признаки продолжающейся деятельности обнаружены на ядерном комплексе КНДР в Йонбене
Экономические вопросы вызывают наибольшее беспокойство у американцев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Проект «Цифровой Шелковый Путь»: реализация продолжается
Скажи привет путешествиям с «Роуминг18»!
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ