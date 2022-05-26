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Финансы 26.05.2022 11:24

Банки в Азербайджане в I квартале увеличили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 12,5%

Банки в Азербайджане в январе-марте 2022 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $1,2 млрд, что на 12,5% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $1,2 млрд, из которых 89,7% пришлись на долю доллара США», - отметили в Центробанке.

В Центробанке отметили, что с ростом общей экономической активности в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19, чистая продажа наличной иностранной валюты увеличилась на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ЦБ подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана в первом квартале 2022 года составил $7,4 млрд (рост на 25,8% по сравнению с январем-мартом 2021 года - ИФ). «86,9% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 13,1% - на другие валюты», - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, 30,1% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 69,9% - на внутрибанковском валютном рынке.

В течение квартала 99,6% операций на межбанковском валютном рынке проводились в долларах США. «Оборот валютных операций на межбанковском валютном рынке формировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg», - отмечается в информации.

Объем валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке составил эквивалент $5,2 млрд, из них 81,2% операций в долларах США. 93,9% валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке пришлось на долю операций с юридическими лицами.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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