Заболеваемость COVID-19 в мире снова незначительно снизилась - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю упала на 3%, смертность упала на 11%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 16 по 22 мая заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах, кроме американского и региона западной части Тихого океана, там заболеваемость выросла на 13% и 6% соответственно. Наибольшее падение числа случаев наблюдалось в Африке (на 24%) и юго-восточной Азии (на 23%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,7 млн случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса уменьшилось или не изменилось во всех регионах, кроме Восточного Средиземноморья, там смертность выросла на 30%. Сильнее всего смертность упала в Европе (на 23%) и в Африке (на 22%).

В общей сложности за неделю было зафиксировано около 9,4 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено около 527,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,2 млн смертей от последствий заболевания.