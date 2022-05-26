Азербайджанские военные выполнили задачи по проникновению с воздуха в тыл противника на учениях Efes-2022 в Турции

Военнослужащие Азербайджанской армии принимают участие в проходящих в турецком городе Измир международных учениях «Efes-2022», говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«Участники успешно выполнили задачи по разминированию береговой линии от подводных мин, проникновению с воздуха в тыл условного противника, атаке на береговой военный объект условного противника и обезвреживанию обнаруженных террористов», - отмечается в информации.

Учения «Efes-2022» в турецком Измире, к которым привлечены военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и военно-морских сил Азербайджана, стартовали 8 мая и продлятся до 9 июня.

Э.Шафиев