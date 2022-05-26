Глава Союза банков Кыргызстана предлагает российским банкам включить в обменные операции кыргызский сом

Глава Союза банков Киргизии Анвар Абдраев предлагает включить в обменные операции в России киргизскую национальную валюту.

"Ко мне обращаются граждане Киргизии, которые трудятся в России. И они говорят, что в обменных бюро и банках России можно найти тенге, белорусский рубль и армянский драм, но там не представлен сом. Учитывая, что мы с вами говорим о наращивании расчетов в ЕАЭС в национальных валютах, было бы правильно, если наравне с другими валютам в российских банках появился сом", - заявил Абдраев на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке в четверг.

В резолюцию по итогам тематической сессии "Практические аспекты формирования интегрированного валютного рынка на пространстве ЕАЭС" внесен пункт о рекомендации российским банкам включить в обменные операции киргизский сом.