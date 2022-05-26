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Бизнес и законодательство 26.05.2022 12:23

Власти Азербайджана с начала пандемии COVID-19 оказали бизнесу финпомощь на 251 млн манатов для выплаты зарплат сотрудникам

Предприниматели в секторах, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, по состоянию на 1 мая 2022 года получили от государства финансовую помощь в размере 250,8 млн манатов для выплат зарплат сотрудникам, заявила начальник отдела социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля бухгалтерского учета Государственной налоговой службы (ГНС) Нигяр Вагабзаде.

«По состоянию на 1 мая 2022 года ГНС перечислила 250,8 млн манатов на банковские счета 25,384 тыс. налогоплательщиков, работающих в сферах, пострадавших от пандемии, для выплаты ими заработной платы 243 962 работникам», - сказала Вагабзаде в интервью газете «Vergiler».

Х.Насирзаде

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Тэги: ГНС, ВЫПЛАТА, ЗАРПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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