Власти Азербайджана с начала пандемии COVID-19 оказали бизнесу финпомощь на 251 млн манатов для выплаты зарплат сотрудникам

Предприниматели в секторах, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, по состоянию на 1 мая 2022 года получили от государства финансовую помощь в размере 250,8 млн манатов для выплат зарплат сотрудникам, заявила начальник отдела социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля бухгалтерского учета Государственной налоговой службы (ГНС) Нигяр Вагабзаде.
«По состоянию на 1 мая 2022 года ГНС перечислила 250,8 млн манатов на банковские счета 25,384 тыс. налогоплательщиков, работающих в сферах, пострадавших от пандемии, для выплаты ими заработной платы 243 962 работникам», - сказала Вагабзаде в интервью газете «Vergiler».
Х.Насирзаде
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