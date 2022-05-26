Moody`s ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2022 г., ожидает снижения ВВП РФ на 7%

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило прогнозы глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы, отметив, что российско-украинский конфликт, а также карантинные ограничения в Китае усиливают проблемы в цепочках поставок и толкают вверх инфляцию.
Прогноз роста ВВП стран G-20 на текущий год ухудшен до 3,1% с ожидавшихся в марте 3,6%, на следующий - до 2,9% с 3%.
Российская экономика, как ожидают в Moody`s, снизится на 7% в 2022 году и на 3% в 2023 году. Прогнозы для экономики РФ не изменились по сравнению с мартом.
"В настоящий момент мы не прогнозируем рецессии ни для одной из стран G-20, кроме России, на 2022 и 2023 годы, - отмечает старший вице-президент Moody`s Мадхави Бокил. - Тем не менее остается множество факторов риска, способных ослабить глобальный экономический рост, в том числе, затянувшиеся проблемы в цепочках поставок, а также более серьезное, чем ожидается, снижение экономической активности в Китае".
"Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики на фоне опасений, что долгосрочные инфляционные ожидания станут неконтролируемыми, также может стать катализатором рецессии", - говорит Бокил.
Прогноз роста ВВП развитых стран на 2022 год понижен до 2,6% с 3,2%, для emerging markets --до 3,8% с 4,2%.
Moody`s ухудшило прогноз повышения китайской экономики на текущий год до 4,5% с 5,2% и улучшило прогноз на 2023 год до 5,3% с 5,1%.
Экономика США, как ожидается, вырастет на 2,8% в 2022 году и на 2,3% в 2023-м (ранее 3,7% и 2,5%), еврозоны - на 2,5% и 2,3% (ранее 2,8% и 2,2%), Японии - на 2,4% и 1,2% (ранее 2,9% и 1,4%), Великобритании - на 2,8% и 1% (ранее 2,8% и 1,4%).
Moody`s также понизило прогноз подъема экономики Индии на текущий год - до 8,8% с 9,1%.
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