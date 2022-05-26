Пашинян ждет от США четкой позиции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг провел встречу с послом США в республике Лин Трейси.

"Премьер Армении заявил об активизации стратегического диалога и армяно-американского сотрудничества, а также указал на важность четкой позиции США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования проблемы Карабаха, что содействует региональной стабильности", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян отметил, что Армения руководствуется повесткой установления мира в регионе и ценит продолжительное содействие международных партнеров этому процессу.

Трейси со своей стороны заявила, что США продолжат содействие Армении в реализации демократических реформ, в урегулировании проблемы Карабаха и установлении региональной стабильности.

Стороны обсудили также вопросы повестки армяно-американских отношений.