Азербайджан вернул Армении военнослужащего Эдуарда Мартиросова, который пересек границу с Азербайджаном 23 апреля, сообщила в четверг пресс-служба армянского Минобороны.

"В соответствии с достигнутой в Брюсселе 22 мая в рамках трехсторонней встречи (лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета - ИФ) договоренностью и при посредничестве командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-майора Андрея Волкова 26 мая армянской стороне передан военнослужащий срочной службы Эдуард Мартиросов, пересекший границу с Азербайджаном 23 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее пограничная служба Азербайджана в связи с инцидентом сообщала о задержании одного из членов армянской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть на территорию страны.