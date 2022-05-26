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Регион 26.05.2022 14:24

Азербайджан вернул Армении военнослужащего

Азербайджан вернул Армении военнослужащего Эдуарда Мартиросова, который пересек границу с Азербайджаном 23 апреля, сообщила в четверг пресс-служба армянского Минобороны.

"В соответствии с достигнутой в Брюсселе 22 мая в рамках трехсторонней встречи (лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета - ИФ) договоренностью и при посредничестве командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-майора Андрея Волкова 26 мая армянской стороне передан военнослужащий срочной службы Эдуард Мартиросов, пересекший границу с Азербайджаном 23 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее пограничная служба Азербайджана в связи с инцидентом сообщала о задержании одного из членов армянской диверсионной группы, пытавшейся проникнуть на территорию страны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, АЗЕРБАЙДЖАН


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