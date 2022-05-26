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АПК 26.05.2022 14:42

Поставки зерна с территории Украины возобновятся, когда Запад отменит свои незаконные решения - Песков

Страны Запада должны отменить незаконные решения, препятствующие вывозу зерна с территории Украины, тогда поставки возобновятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что должны сделать страны Запада с точки зрения России, чтобы поставки зерна с территории Украины возобновились.

Его попросили прокомментировать обвинения со стороны стран Запада в том, что Россия блокирует поставки зерна с территории Украины в другие страны, в частности африканские.

"Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", - ответил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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