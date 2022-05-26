Туркменистан с июня возобновляет регулярное авиасообщение с РФ

Авиакомпания Turkmenistan Airlines 1 июня откроет прямой регулярный рейс из Казани в Туркменабад, второй по величине город Туркмении, сообщила пресс-служба казанского аэропорта.
Рейс будет выполняться по средам, время в пути составит три часа.
1 июля авиакомпания возобновит приостановленную весной 2020 года полетную программу Ашхабад-Казань-Ашхабад, вылеты из Казани в столицу Туркмении запланированы по пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении.
Татарстан станет первым и на начальном этапе единственным регионом России, связанным с Туркменией прямым регулярным авиасообщением, отмечается в пресс-релизе.
Парк Turkmenistan Airlines сформирован из самолетов Boeing-737, -757, -777.
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