Иран готов организовать переговоры между РФ и Украиной

Иран хотел бы организовать переговоры между Россией и Украиной, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на слова главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна.

"Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран хотел бы провести переговоры между Украиной и Россией", - приводит в соцсетях журналист Washington Post слова Абдоллахияна, находящегося на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее площадками для переговоров двух сторон становились Белоруссия и Турция.