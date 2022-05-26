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Регион 26.05.2022 15:03

Иран готов организовать переговоры между РФ и Украиной

Иран хотел бы организовать переговоры между Россией и Украиной, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на слова главы МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна.

"Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран хотел бы провести переговоры между Украиной и Россией", - приводит в соцсетях журналист Washington Post слова Абдоллахияна, находящегося на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее площадками для переговоров двух сторон становились Белоруссия и Турция.

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