Шольц подтвердил планы ФРГ отказаться от российской нефти до конца 2022г

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил планы Германии отказаться от использования российской нефти.

"Мы планируем отказаться от российской нефти до конца года", - сказал он в четверг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В апреле глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже сообщила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

До конца лета планируется также отказаться от импорта угля.

Евросоюз в целом планирует отказаться от импорта российской нефти, эти планы входят в так называемый шестой пакет санкций в отношении России, которые пока еще не приняты. На саммите ЕС 30-31 мая вопрос обсуждать не планируется, так как между странами-участниками союза сохраняются разногласия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил, что считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

21 мая в интервью Fox News министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт не сможет закупать достаточно нефти из других источников в случае введения эмбарго на российскую нефть, и что экономика Венгрии "будет убита без российского топлива". Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сказал ранее в Давосе, что ожидает от Венгрии работы над решением вопроса.

"Я ожидаю от всех, включая Венгрию, работы над решением", - сказал Хабек в Давосе в минувший понедельник.