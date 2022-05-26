Eesti Energia вложит 1,5 млрд евро в новые проекты ВИЭ

Наблюдательный совет эстонского государственного концерна утвердил стратегический план действий на период 2022-2026 годов, основной упор сделан на развитии возобновляемой энергетики и сокращении углеродного следа, сообщается на сайте компании.

Энергоконцерн, работающий в странах Балтии, Финляндии и Польше, планирует инвестировать в новые проекты развития около 2 млрд евро, большая часть этой суммы - почти 1,5 млрд - пойдет на строительство ветряных и солнечных парков.

Согласно новому пятилетнему плану развития, предполагается 4-кратный рост мощностей ВИЭ.

"Амбиции по проектам возобновляемой энергии, реализуемым дочерней компанией Enefit Green, котирующейся на Таллиннской фондовой бирже, более чем удвоились по сравнению с предыдущим периодом стратегии и обещаниями, данными инвесторам до сих пор. План действий ранее предусматривал увеличение мощности альтернативных источников энергии до 1100 МВт к 2025 году, теперь еще более амбициозный план развития возобновляемых источников энергии предусматривает увеличение сегодняшних производственных мощностей (457 МВт) в 4 раза до примерно 1900 МВт к 2026 году", - говорится в материалах концерна.

В результате реализации пятилетнего плана годовой объем производства возобновляемой электроэнергии Eesti Energia на всех рынках присутствия к 2026 году достигнет почти 5 млрд кВт.ч по сравнению с 1,5 млрд кВт.ч в 2021 году.

В фазе строительства находятся ветропарк Толпанваара (72 МВт) в Финляндии, ветропарки Акмене (75 МВт) и Шилале II (43 МВт) в Литве, ветропарк Пуртсе (21 МВт) в Эстонии и две СЭС в Польше (15МВт) - в общей сложности 226 МВт.

В дополнение планируется, что к концу 2026 года будет построено около 600 МВт ветропарков в Эстонии и Литве и около 600 МВт солнечных электростанций в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Как отмечается, роль сетевого предприятия Elektrilevi заключается в обеспечении подключения к распределительной сети малых энергопроизводств. Если к концу 2021 года в сетях Elektrilevi насчитывалось около 12 тыс. СЭС общей мощностью 385 МВт, то к концу 2026 года производственные мощности утроятся и превысят 1100 МВт. "Это означает, что в летний день вся необходимая в Эстонии электроэнергия может быть получена от солнечных электростанций", - считают в Eesti Energia.

"Роль Нарвских тепловых электростанций заключается в том, чтобы быть гибкими в производстве и участвовать в рынке электроэнергии в периоды повышенного спроса", - говорится в сообщении.

Важной частью долгосрочной стратегии углеродной нейтральности Eesti Energia является постепенный переход от производства жидких топлив к производству сырья для химической промышленности, к которому предприятие привлекло партнеров и научно-исследовательские учреждения. "Технология Enefit позволяет проводить совместный пиролиз сланца и отходов - старых шин и смешанных пластиковых отходов, которые до сих пор считались непригодными для переработки. После постобработки из них можно снова производить материалы и предметы, необходимые для повседневной жизни", - пояснил руководитель Eesti Energia и председатель совета Enefit Green Хандо Суттер.

Госконцерн Eesti Energia объединяет более 20 предприятий.