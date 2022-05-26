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СНГ 26.05.2022 14:58

Путин: Россия не собирается «отрезать» себя от передовых технологий, выдавить Россию из международной экономики невозможно

Россию невозможно выдавить из системы международной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно", - сказал он, выступая в четверг на пленарном заседании Евразийского экономического форума по видеосвязи.

"Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет", - подчеркнул Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что те, кто стремятся к изоляции России, наносят ущерб сами себе.

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