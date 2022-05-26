Алиев и Эрдоган в субботу посетят фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая посетят фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan, заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в четверг на открытии фестиваля в Баку.

Аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан», проходит в Баку с 26 по 29 мая текущего года.

TEKNOFEST - крупнейший в Турции фестиваль авиации, космонавтики и технологий. Мероприятие с 2018 года ежегодно проводится фондом турецкой технологической команды (Т3) и министерством промышленности и технологий Турции. Азербайджан впервые принял участие в фестивале в 2021 году.

В этом году TEKNOFEST впервые проводится за пределами Турции. Его организаторами в Баку являются фонд турецкой технологической команды (Т3), министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерство промышленности и технологий Турции.

Э.Шафиев