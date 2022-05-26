Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.816 RUR   0.0281 GBR   2.1366 TRY   0.1038

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 110.33 +0.56 Brent 114.03 +0.47

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 26.05.2022 15:00

Алиев и Эрдоган в субботу посетят фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая посетят фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan, заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в четверг на открытии фестиваля в Баку.

Аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан», проходит в Баку с 26 по 29 мая текущего года.

TEKNOFEST - крупнейший в Турции фестиваль авиации, космонавтики и технологий. Мероприятие с 2018 года ежегодно проводится фондом турецкой технологической команды (Т3) и министерством промышленности и технологий Турции. Азербайджан впервые принял участие в фестивале в 2021 году.

В этом году TEKNOFEST впервые проводится за пределами Турции. Его организаторами в Баку являются фонд турецкой технологической команды (Т3), министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерство промышленности и технологий Турции.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ФЕСТИВАЛЬ


Похожие новости


Взаимодействие Турции и Азербайджана являются гарантами мира и стабильности в регионе – Эрдоган Президент Алиев положительно оценил итоги встречи в Брюсселе Алиев проинформировал Эрдогана о договоренностях по итогам встречи в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения Алиев поздравил Эрдогана с днем рождения Алиев и Эрдоган обсудили по телефону российско-украинский кризис и отношения с Арменией Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az