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ТЭК 26.05.2022 15:11

Китайские компании вывозят нефть из РФ, перегружая её с судна на судно

Китайские компании импортируют российскую нефть, используя необычную и затратную процедуру перегрузки топлива с мелких судов на более крупные, чтобы обеспечить бесперебойную поставку нефти с востока России в Азию, сообщает агентство Bloomberg.

Как показывают данные системы слежения за судами, "Yang Li Hu" и "Yang Mei Hu", суда класса LR-2 грузоподъемностью порядка 115 тыс. тонн, загрузили нефть марки ESPO в порту Козьмино, доставили её в воды близ южнокорейского города Йосу, после чего перегрузили топливо на супертанкер класса VLCC "Yuan Qiu Hu", который затем направился в Китай.

Танкеры принадлежат транспортной компании Cosco Shipping Holdings Co. и были зафрахтованы китайской трейдинговой фирмой Unipec, согласно данным судовых брокеров.

По словам брокеров, такая схема используется не для обхода антироссийских санкций, а для более эффективного использования имеющихся в наличии судов. Обычно нефть ESPO доставляется небольшими танкерами в Китай напрямую, поскольку путешествие занимает около пяти дней.

Логистика поставок нефти из России осложнилась в последнее время, поскольку судовладельцы и страховщики опасаются заниматься такими грузами из-за санкций. При этом российская нефть продается с дисконтом, и по мнению брокеров, это позволяет окупить затраты на перегрузку топлива с судна на судно.

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