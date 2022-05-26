Токаев считает ЕАЭС эффективным объединением в сложнейших геополитических условиях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Евразийский экономический союз показал свою эффективность.
"Сегодня мы можем задаться вопросом, насколько Евразийский экономический союз был успешен? Я бы ответил положительно. Да, действительно, Евразийский экономический союз показал свою эффективность", - сказал Токаев в своем выступлении на пленарном заседании Евразийского экономического форума в четверг в Бишкеке.
При этом он отметил, что ЕАЭС показывает свою эффективность, "в том числе в сложнейших геополитических условиях, как это происходит сейчас".
По его словам, в ЕАЭС не всегда довольны достигнутыми соглашениями, но в этом и есть смысл интеграции.
"Интеграция - это очень трудоемкий процесс, это процесс нахождения компромиссов между государствами-членами, причем на такой основе, которые могли бы устроить все государства-участников. Не всегда, конечно, мы бываем довольны достигнутыми соглашениями, но и в этом и состоит смысл интеграции, в том, чтобы в необходимых условиях, когда это можно - поступиться некоторыми своими интересами, ради общего дела", - сказал Токаев.
Он также считает, что Евразийская экономическая комиссия "работает достаточно эффективно". "Но вопрос другой, и он дискутируемый. Стоит ли накидывать дополнительные полномочия Евразийской экономической комиссии? Мы в Казахстане исходим из того, что здесь забегать вперед нельзя, нужно работать постепенно", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что комиссия "не является правительством, это исполнительный орган, которому делегировали соответствующие полномочия в соответствии с уставом, который был подписан в марте 2015 года".
Он отметил, что Казахстан будет работать со всеми государствами ЕАЭС и остается сторонником развития евразийской интеграции.
"Что касается Казахстана - мы были, являемся и будем сторонниками развития евразийской интеграции на деловой основе, на прагматической основе. И конечно же, мы будем работать со всеми государствами участниками нашего Союза", - сказал Токаев.
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