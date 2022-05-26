Российский бизнес займет место ушедших из РФ западных компаний - Путин

Место тех западных компаний, которые уходят из России, будет занято российским бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я вас уверяю, да вы и сами это видите, - многие наши компании, наши партнеры из Европы, заявили о том, что они уходят. Знаете, когда посмотришь, те, кто уходят, может быть, и слава Богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство подросло уже и благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву", - сказал Путин в четверг, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По его словам, "ничего не изменится, а те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже". "Но эти те люди, которые и так ездили на 600-х "Мерседесах". И будут ездить - уверяю, привезут откуда угодно их, из какой угодно страны", - заявил президент России.

Путин подчеркнул, что для России "не это важно".

"Для страны, для ее развития важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот над чем мы должны думать, и вот над чем мы должны работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партнерами - теми, кто хочет с нами сотрудничать", - подчеркнул он.