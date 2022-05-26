ЕАЭС рано или поздно подойдет к реализации мегапроекта Большая Евразия - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что мегапроект "Большая Евразия" заслуживает детального изучения, и рано или поздно в Евразийском экономическом союзе подойдут к его реализации.
"Владимир Путин выдвинул очень интересное предложение, сформулировал его должным образом. Имеется в виду мегапроект "Большая Евразия". Действительно, это проект, который заслуживает очень детального изучения, обсуждения. Полагаю, что рано или поздно мы подойдем к реализации этого интересного предложения", - сказал Токаев в четверг в ходе панельной сессии на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.
Он подчеркнул, что со стороны "российского президента было высказано абсолютно рациональное предложение подключить и другие заинтересованные страны к процессу интеграции".
"Здесь мы можем говорить о проекте КНР "Один путь - один пояс" тоже, как и о других странах, которые реально высказывают интерес присоединиться к процессам интеграции на Евразийском пространстве", - сказал Токаев.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Евразийского экономического форума по видеосвязи, предложил сформировать комплексную стратегию развития Большого Евразийского партнерства.
"Назрело время сформировать комплексную стратегию развития Большого Евразийского партнерства. Она должна отражать ключевые и международные вызовы, стоящие перед нами, а также определять перспективные цели, содержать инструменты, механизмы для их достижения", - сказал Путин.
Он отметил, что в текущих международных условиях, когда разрушаются, традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки, российская инициатива формирования Большого Евразийского партнерства, приобретает особое звучание.
"В пользу создания Большого Евразийского партнерства высказались также члены БРИКС, Китай и Индия, а также ряд других стран. Интерес к этой инициативе проявляет и ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие организации", - сказал президент РФ.
"Необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений, в том числе с участием государств-членов ШОС, АСЕАН и БРИКС. Фактически речь может вестись о формировании новых соглашений, развивающих и дополняющих правила ВТО", - отметил он.
По мнению Путина, главная идея "Большой Евразии" заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. "Большое Евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте", - считает он.
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