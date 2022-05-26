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Внешняя политика 26.05.2022 15:56

Си Цзиньпин готов приложить усилия для развития отношений между Пекином и Баку

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 мая.

В своем поздравлении китайский лидер отметил рост взаимного политического доверия между Баку и Пекином.

«Активно развивается сотрудничество по совместному проекту «Один пояс, один путь», укрепляется взаимодействие на международной арене. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений. В связи с 30-летием установления дипломатических отношений готов приложить с Вами совместные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества и вывода их на новый уровень во благо наших стран и народов», - говорится в поздравлении.

Э.Шафиев

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Тэги: КИТАЙ, ЛИДЕР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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