Си Цзиньпин готов приложить усилия для развития отношений между Пекином и Баку

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 мая.
В своем поздравлении китайский лидер отметил рост взаимного политического доверия между Баку и Пекином.
«Активно развивается сотрудничество по совместному проекту «Один пояс, один путь», укрепляется взаимодействие на международной арене. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений. В связи с 30-летием установления дипломатических отношений готов приложить с Вами совместные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества и вывода их на новый уровень во благо наших стран и народов», - говорится в поздравлении.
Э.Шафиев
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