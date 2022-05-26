Токаев сообщил, что решил с Путиным сложную финансовую проблему, связанную с геополитической ситуацией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что финансовые взаимоотношения между Казахстаном и Россией, связанные с нынешней геополитической ситуацией, полностью решены.
"Что касается очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями, то на эту тему, я не буду скрывать, у нас были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на днях. Мы пришли к необходимым соглашениям. Со стороны правительства Казахстана были приняты меры. Сейчас этой проблемы не существует", - сказал Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума в четверг в Бишкеке.
При этом он отметил, что "не будет вдаваться в подробности, что это за проблема", пояснив лишь, что "она связана с нынешней геополитической ситуацией".
"Тем не менее, хотел бы зафиксировать ваше внимание на том, что именно в этой ситуации такие близкие друг другу государства как Россия и Казахстан могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь", - подчеркнул Токаев.
Встреча Токаева и Путина состоялась 16 мая в Москве.
А 19 мая, как сообщила пресс-служба Кремля, в развитие встречи состоялся телефонный разговор Путина и Токаева.
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