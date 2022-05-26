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Бахрейнский инвестфонд прекращает борьбу за покупку «Милана»

Базирующийся в Бахрейне инвестиционный фонд Investcorp прекратил переговоры о покупке итальянского футбольного клуба "Милан", пишет в четверг издание "Гадзетта делло спорт".

"Мы провели переговоры с фондом Elliott о возможных инвестициях в "Милан". Как это периодически бывает в таких случаях, не удалось согласовать сделку, и обе стороны решили прекратить переговорный процесс. Мы желаем "Милану" успехов в следующих сезонах", - цитирует газета заявление бахрейнского фонда.

Таким образом, как отмечает "Гадзетта делло спорт", остался только один претендент на покупку "Милана": речь идет об американском фонде RedBird Partners. Итальянские СМИ сообщали, что его предложение выглядело более выгодным для нынешних владельцев "Милана", чем предложение Investcorp.

Ранее в мае ряд СМИ сообщал со ссылкой на источники, что Redbird Capital Partners добилась предварительной договоренности по покупке "Милана". Bloomberg тогда сообщало со ссылкой на источники, что Redbird Capital Partners отдаст за "Милан" около $1,4 млрд. При этом нынешний владелец команды Elliott Management Corporation намерен сохранить миноритарный пакет акций.

"Гадзетта делло спорт" подчеркивала, что у Redbird Capital Partners, в отличие от конкурентов из Бахрейна, есть серьезный опыт управления спортивными клубами. Кроме того, итальянские журналисты считают важным тот факт, что нынешние владельцы смогут оставить себе часть акций: предполагается, что это позволит продолжить развитие клуба без перебоев, сохранить ключевые фигуры в руководстве "Милана", продолжить работу над проектом нового стадиона.

Elliott Management Corporation владеет "Миланом" с 2018 года. СМИ Италии отмечают, что при этом владельце клуб избегал чрезмерно затратных покупок, и, тем не менее, сумел вернуться на первые роли в Италии: сейчас "Милан" идет на первом месте в итальянской "Серии-А", с 83 очками. На втором месте - другой миланский клуб "Интер" (81 очка). Если "Милан" сможет сыграть вничью или победить в матче с "Сассуоло" в это воскресенье, то впервые с 2011 года команда станет чемпионом Италии.

Нынешние владельцы привлекали в клуб специалистов, которые в прошлом многое сделали для "Милана". Так, среди руководителей клуба - знаменитый бывший защитник команды Паоло Мальдини. А среди действующих игроков выделяется продолжающий карьеру 40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович. Ранее он уже играл за "Милан" в 2010-2012 годах.

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