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Регион 26.05.2022 16:29

Эрдоган обсудил с Макроном ситуацию на Украине, заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине, а также заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО, передает агентство "Анадолу".

"Эрдоган в разговоре с Макроном заявил, что контакты Хельсинки и Стокгольма с лицами и структурами, связанными с террористами "Рабочей партии Курдистана", противоречат духу союзничества в рамках НАТО", - сообщает агентство в четверг.

Также лидеры стран обсудили региональные процессы.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся в Анкаре террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

Также в Анкаре заявляли, что Швеция решила выделить $376 млн на поддержку в 2023 году Сил самообороны сирийских курдов (YPG), связанных с РПК, и что Стокгольм уже направил им военное оборудование, включая противотанковое вооружение и беспилотники.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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