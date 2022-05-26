Байрамов: ждем, что на столе переговоров появится какой-либо документ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что официальный Баку рассчитывает, что в ходе очередной встречи рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе на столе переговоров появится определенный документ.

«Вопрос открытия транспортных коммуникаций в регионе обсуждается на уровне рабочей группы с января 2021 года, однако результатов пока нет. В Брюсселе (22 мая – ИФ) были достигнуты хорошие результаты в ходе обсуждений лидеров (Азербайджана и Армении – ИФ), во время дискуссий имело место сближение позиций», - сказал Байрамов журналистам в четверг.

По его словам, в скором времени состоится очередная встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении (в рамках рабочей группы – ИФ). «Мы надеемся, что на этой встрече на столе переговоров появится какой-либо документ», - добавил глава МИД.

Х.Насирзаде