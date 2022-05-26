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Внешняя политика 26.05.2022 16:52

Вучич заявил о заинтересованности Сербии в наращивании экономсотрудничества с Азербайджаном

Президент Сербии Александр Вучич поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем независимости, отмечаемого 28 мая.

В своем поздравлении сербский лидер выразил надежду на скорую встречу с президентом Алиевым.

«Уверен, что в ближайшие месяцы мы продолжим диалог на всех уровнях, и Ваш визит в Сербию будет иметь особое значение для развития нашего двустороннего сотрудничества. Учитывая, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, ваш визит будет иметь в этом плане чрезвычайно важное значение», - говорится в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Вучич также отмечает высокий уровень стратегического партнерства Баку и Белграда.

«С удовлетворением отмечу, что в прошлом году в результате слаженных совместных усилий мы добились значительного прогресса в укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества. Это свидетельствует о высоком уровне нашего стратегического партнерства. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть необходимость дальнейшего наращивания усилий по укреплению нашего экономического сотрудничества, особую роль в этом процессе Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - отмечается в послании.

Вучич также поблагодарил Азербайджан за принципиальную позицию в вопросе территориальной целостности Сербии.

«Позвольте еще раз поблагодарить Вас за принципиальную позицию Азербайджана в поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии. Неизменная позиция Баку по этому вопросу, имеющему для нас большое значение, является наглядным примером неизменной приверженности вашей страны основным принципам международного права», - написал Вучич.

Э.Шафиев

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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