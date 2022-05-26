Власти Азербайджана планируют в 2024 году завершить строительство автодороги до границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе посещения Физулинского района (Карабахский регион страны) ознакомился с работами по строительству автодороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), ввод ее в строй запланирован на 2024 год.
В информации на сайте главы государства отмечается, что Алиева проинформировали, что строительство автодороги протяженностью 123,6 км «идет быстрыми темпами».
Первые 77 км дороги будут шестиполосными, остальные 46,6 км - четырехполосными. На автодороге также будут построены три автомобильных тоннеля. Прокладка одного из тоннелей завершена и в настоящее время там ведутся бетонные работы.
В информации подчеркивается, что также предусмотрено строительство 15 автодорожных мостов, 5 путепроводов и 54 подземных переходов. «В настоящее время ведется строительство 14 мостов, 3 путепроводов и 38 подземных переходов. Завершение строительства намечено на 2024 год», - подчеркивается в информации.
Автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд будет проложена до границы с Арменией и будет параллельной одноименной железнодорожной линии. Эта дорога также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет очень важное значение в плане соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.
Б.Рустамбеков
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