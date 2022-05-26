Британское правительство решило временно ввести налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о решении ввести временный налог на сверхприбыль компаний, работающих в нефтегазовой сфере, передает Sky News.
По его информации, речь идет сборе в 25% на сверхприбыль. Министр пообещал, что от этой меры будут постепенно отказываться, когда цены на энергоресурсы "вернутся на исторически более нормальный уровень".
"Министр утверждает, что это позволит получить около 5 млрд фунтов стерлингов в течение ближайшего года", - отмечает Sky news.
Данная инициатива - часть обнародованного в четверг плана британского правительства, нацеленного на борьбу с последствиями быстрого роста стоимости жизни в Великобритании.
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