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ТЭК 26.05.2022 17:10

Британское правительство решило временно ввести налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о решении ввести временный налог на сверхприбыль компаний, работающих в нефтегазовой сфере, передает Sky News.

По его информации, речь идет сборе в 25% на сверхприбыль. Министр пообещал, что от этой меры будут постепенно отказываться, когда цены на энергоресурсы "вернутся на исторически более нормальный уровень".

"Министр утверждает, что это позволит получить около 5 млрд фунтов стерлингов в течение ближайшего года", - отмечает Sky news.

Данная инициатива - часть обнародованного в четверг плана британского правительства, нацеленного на борьбу с последствиями быстрого роста стоимости жизни в Великобритании.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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