В Венгрии с 27 мая заправляться бензином смогут лишь владельцы автомобилей с венгерскими номерами

Венгерские власти приняли запретительные меры для иностранцев, желающих заправлять автомашины на АЗС на территории страны, сообщает сербский телеканал РТС.
"Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС позволят владельцам автомобилей только с венгерскими номерами", - информирует РТС.
Власти Венгрии объяснили эту меру тем, что в стране стал процветать "бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение".
Кроме того, "бензиновый туризм" является злоупотреблением ценовой политикой в Венгрии, поскольку цены на бензин в стране сейчас заморожены, напоминает телеканал.
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