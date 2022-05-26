В Венгрии с 27 мая заправляться бензином смогут лишь владельцы автомобилей с венгерскими номерами

Венгерские власти приняли запретительные меры для иностранцев, желающих заправлять автомашины на АЗС на территории страны, сообщает сербский телеканал РТС.

"Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС позволят владельцам автомобилей только с венгерскими номерами", - информирует РТС.

Власти Венгрии объяснили эту меру тем, что в стране стал процветать "бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение".

Кроме того, "бензиновый туризм" является злоупотреблением ценовой политикой в Венгрии, поскольку цены на бензин в стране сейчас заморожены, напоминает телеканал.