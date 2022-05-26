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Оборона 26.05.2022 18:26

Баку и Анкара обсудили перспективы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг провел встречу с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

В ходе встречи министр отметил, что расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях в целях повышения оборонной мощи Азербайджана является одним из весомых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

“На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества”, - отмечается в информации.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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