Баку и Анкара обсудили перспективы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг провел встречу с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

В ходе встречи министр отметил, что расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях в целях повышения оборонной мощи Азербайджана является одним из весомых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

“На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества”, - отмечается в информации.

Х.Насирзаде