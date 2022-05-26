Строительство башни аэропорта в Зангилане завершится в июле 2022г

Строительство башни Международного аэропорта в Зангилане завершится в июле, терминала - к концу августа 2022 года.

Об этом было доложено президенту Азербайджана Ильхаму Алиев и первой леди Мехрибан Алиева в четверг во время посещения Зангиланского района, сообщает сайт главы государства.

Алиевы ознакомились с ходом строительных работ в Зангиланском международном аэропорту.

На платформе завершены земляные работы, на взлетно-посадочной полосе ведутся асфальтобетонные работы. Полоса будет иметь длину 3000 метров и ширину 60 метров. Аэропорт будет принимать все типы самолетов, в том числе тяжелые грузовые.

Построенное в соответствии с международными стандартами здание терминала будет обслуживать 200 пассажиров в час. Внутри терминала будут созданы VIP-залы, кафе, медицинские услуги и офисные помещения. Оборудование и материалы импортировались из Италии, Германии и Турции.

Х.Насирзаде