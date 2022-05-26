Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.816 RUR   0.0281 GBR   2.1366 TRY   0.1038

Цена на нефть

25.05 $/bbl +/- WTI 110.33 +0.56 Brent 114.03 +0.47

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 26.05.2022 19:55

Алиев и Герцог обсудили перспективы азербайджано-израильских отношений

Президент Израиля Ицхак Герцог в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе разговора Герцог поздравил Алиева с предстоящим Днем независимости Азербайджана.

Алиев поблагодарил израильского коллегу за внимание и поздравление.

“Президенты выразили удовлетворение развитием азербайджано-израильских отношений и выразили надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений и вопросах, представляющих взаимный интерес”,- говорится в информации пресс-службы.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Президент России и премьер Израиля обсудили украинский кризис Путин в разговоре с премьером Израиля проинформировал о ходе специальной военной операции - Кремль Алиев соболезнует Герцогу в связи со смертью матери Герцог пригласил Алиева посетить Израиль У РФ и Израиля есть точки соприкосновения на сирийском направлении, особенно в борьбе с терроризмом - Путин Байден заверил Израиль, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az