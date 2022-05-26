Алиев и Герцог обсудили перспективы азербайджано-израильских отношений

Президент Израиля Ицхак Герцог в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. В ходе разговора Герцог поздравил Алиева с предстоящим Днем независимости Азербайджана. Алиев поблагодарил израильского коллегу за внимание и поздравление. “Президенты выразили удовлетворение развитием азербайджано-израильских отношений и выразили надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений и вопросах, представляющих взаимный интерес”,- говорится в информации пресс-службы. Х.Насирзаде



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