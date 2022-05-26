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Внешняя политика 26.05.2022 20:15

Маттарелла пригласил Алиева посетить Италию в сентябре

Официальный Рим и впредь будет полностью поддерживать переговоры, направленные на подписание соглашения о партнерстве между Баку и Европейским Союзом (ЕС), заявил президент Италии Серджио Маттарелла.

“Италия будет и впредь полностью поддерживать переговоры, направленные на подписание соглашения о партнерстве между вашей страной и Европейским Союзом”, - отметил Маттарелла в своем поздравительном письме азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю предстоящего Дня независимости Азербайджана, сообщает официальный сайт азербайджанского президента.

Итальянский президент также высоко оценил уровень двусторонних экономических, политических, культурных и социальных связей.

“Мне особенно приятно отметить этот высокий уровень наших двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес, что мы отмечали в ходе наших многочисленных встреч, особенно в ходе наших взаимных государственных визитов”, - подчеркнул Маттарелла.

Вместе с тем итальянский президент уверен, что в ближайшие годы откроются новые возможности для дальнейшего углубления искренней дружбы двух народов.

Кроме того Маттарелла пригласил Алиева совершить визит в Италию в сентябре текущего года.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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