Япония 10 июня возобновит прием иностранных туристов в составе тургрупп

Правительство Японии приняло решение с 10 июня возобновить прием иностранных туристов, поездка будет возможна в составе туристических групп, сообщает портал Кyodo News со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.
"Япония возобновит прием иностранных туристов с 10 июня, поскольку страна продолжает ослаблять ограничения, введенные ранее из-за COVID-19. Чтобы уменьшить потенциальное распространение инфекции, прибытия путешественников первоначально будут ограничены туристическими группами", - пишет издание.
Как отмечает портал, Япония в конце мая уже начала в тестовом режиме принимать небольшие группы туристов из Австралии, Сингапура, США и Таиланда.
"Решение правительства заложит основу для возрождения въездного туризма, приостановленного в 2020 году. Тем не менее, послабления будут осуществляться поэтапно, и, вероятно, потребуется время, чтобы снова увидеть большое количество иностранных туристов, которые играют существенную роль в росте и укреплении экономики Японии", - пишет Кyodo News.
Кисида также сообщил, что в июне будут возобновлены международные рейсы в аэропортах Наха и Нью-Титосэ, откуда можно добраться в популярные туристические места на Окинаве и Хоккайдо.
Правительство страны также призывает туристов соблюдать в Японии "антиковидные" меры, среди них - ношение маски и социальное дистанцирование.
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