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Туризм 26.05.2022 23:52

Япония 10 июня возобновит прием иностранных туристов в составе тургрупп

Правительство Японии приняло решение с 10 июня возобновить прием иностранных туристов, поездка будет возможна в составе туристических групп, сообщает портал Кyodo News со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

"Япония возобновит прием иностранных туристов с 10 июня, поскольку страна продолжает ослаблять ограничения, введенные ранее из-за COVID-19. Чтобы уменьшить потенциальное распространение инфекции, прибытия путешественников первоначально будут ограничены туристическими группами", - пишет издание.

Как отмечает портал, Япония в конце мая уже начала в тестовом режиме принимать небольшие группы туристов из Австралии, Сингапура, США и Таиланда.

"Решение правительства заложит основу для возрождения въездного туризма, приостановленного в 2020 году. Тем не менее, послабления будут осуществляться поэтапно, и, вероятно, потребуется время, чтобы снова увидеть большое количество иностранных туристов, которые играют существенную роль в росте и укреплении экономики Японии", - пишет Кyodo News.

Кисида также сообщил, что в июне будут возобновлены международные рейсы в аэропортах Наха и Нью-Титосэ, откуда можно добраться в популярные туристические места на Окинаве и Хоккайдо.

Правительство страны также призывает туристов соблюдать в Японии "антиковидные" меры, среди них - ношение маски и социальное дистанцирование.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТУРИЗМ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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