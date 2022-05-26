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Здравоохранение 26.05.2022 20:34

ВОЗ одобрила резолюцию с критикой ситуации вокруг Украины

ВОЗ в четверг на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения большинством голосов приняла предложенную западными странами резолюцию по ситуации на Украине.

"Представители 88 государств проголосовали "за", 12 - "против", 53 государства воздержались", - заявил ведущий сессии по итогам голосования.

Среди воздержавшихся стран - Казахстан, Киргизстан, Мавритания, Малайзия, Узбекистан.

Согласно принятой резолюции, действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины.

В ВОЗ отметили, что российский вариант резолюции не получил одобрения необходимого числа делегатов.

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Тэги: ВОЗ, РЕЗОЛЮЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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