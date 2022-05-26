ВОЗ одобрила резолюцию с критикой ситуации вокруг Украины

ВОЗ в четверг на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения большинством голосов приняла предложенную западными странами резолюцию по ситуации на Украине. "Представители 88 государств проголосовали "за", 12 - "против", 53 государства воздержались", - заявил ведущий сессии по итогам голосования. Среди воздержавшихся стран - Казахстан, Киргизстан, Мавритания, Малайзия, Узбекистан. Согласно принятой резолюции, действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины. В ВОЗ отметили, что российский вариант резолюции не получил одобрения необходимого числа делегатов.

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