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ТЭК 26.05.2022 20:50

ЕС ведет работу над соглашением по импорту газа из Израиля через Египет

Власти ЕС прорабатывает сделку, которая позволит импортировать израильский газ через Египет в Евросоюз, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Топливо будут перерабатывать в сжиженный природный газ на предприятиях в Египте прежде, чем отравлять в ЕС", - передает агентство.

Также ЕС, Израиль и Египет могут договориться о сотрудничестве в сфере экологически чистой энергии.

Bloomberg напоминает, что на фоне ситуации вокруг Украины ЕС пытается снизить свою зависимость от РФ в газовой сфере: в данный момент на долю России приходится около 40% импортируемого в ЕС газа.

Для заключения соглашения потребуется согласие всех стран ЕС. Между тем, в Еврокомиссии отказались комментировать Bloomberg информацию о возможной сделке.

В апреле власти Румынии заявляли, что поддерживают предложение об импорте сжиженного природного газа из Израиля через Египет.

В настоящее время израильский газ поступает преимущественно на внутренний рынок, а также в соседние Египет и Иорданию. Однако в этом году израильские экспортеры нарастили поставки газа в Египет, уточняет Bloomberg.

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Тэги: ЕС, ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, ГАЗ


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