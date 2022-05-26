Власти Азербайджана на строительство железной дороги до границы с Арменией выделили 313 млн манатов

Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд (Зангезурский коридор - ИФ) завершится в конце 2023 года. Правительство Азербайджана на его строительство уже выделило 312 млн 700 тыс. манатов (около $183,9 млн - ИФ).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг посещая Джабраильский район, приняли участие в церемонии закладки фундамента станции Солтанлы железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, сообщает сайт главы государства.

Протяженность одноколейной железной дороги составляет 110,4 км. Согласно проекту, вдоль дороги планируется построить 9 станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), 3 тоннеля, 41 мост, 7 путепроводов, около 300 искусственных инженерных сооружений, создать системы связи и сигнализации, электрическое хозяйство.

Территория протяженностью 85 км вдоль дороги разминирована и этот процесс продолжается. Завершена прокладка 60-километровой части железнодорожной линии вместе с боковыми путями. На этом участке налажено движение товарных поездов. Строительные работы осуществляются турецкой компанией Kalyon RSY Inshaat Adi Ortakligi Ticari Ishletmesi.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент станции Солтанлы.

На станции будут созданы зал ожидания для пассажиров, комнаты связи, сигнализации и другие служебные помещения.

Х.Насирзаде