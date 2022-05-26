Проект энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа будет реализован в три этапа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг в рамках посещения Джабраильского района приняли участие в церемонии закладки фундамента 330/110-киловольтного энергетического узла “Джабраил” ОАО “Азерэнержи”, сообщает сайт главы государства.
Строительство 330-киловольтной подстанции “Джабраил” создаст условия для выхода на подстанции Нахчыван и Агры (Турция), а оттуда через энергетическую систему Турции – на европейские энергетические рынки.
Кроме того, подстанция “Джабраил” подключит Нахчыванскую автономную республику к общей энергосистеме Азербайджана, интегрируя с гидроэлектростанциями “Худаферин” и “Гыз галасы”, а также солнечной электростанции “ВР Джабраил” в общую энергосистему.
Реализация межгосударственного проекта Азербайджан-Турция-Европа планируется в три этапа.
На первом этапе будут расширены и полностью реконструированы расположенные на ближайших к освобожденным от оккупации территориям 330-киловольтные подстанции “Агджабеди” и “Имишли”, срок эксплуатации которых истек.
С подстанций “Агджабеди” и “Имишли” на расстояние соответственно 132 и 130 км в Джабраил будет проложена 330-киловольтная линия электропередачи. В Джебраиле планируется построить 330-киловольтную узловую подстанцию.
В результате строительства энергетического узла “Джабраил” будут повышены надежность и устойчивость новосозданной передающей электрической сети Карабаха и Восточного Зангезура.
На втором этапе для подключения Нахчывана к основной энергосистеме страны с узловой подстанции Джабраил через Зангезурский коридор в село Шахтахты автономной республики на расстоянии 255 км будет проложена двухконтурная 330-киловольтная линия электропередачи и построена 330-киловольтная подстанция “Шахтахты”.
А на третьем этапе для создания энергетического узла Азербайджан-Нахчыван-Турция-Европа на сопредельной с Турцией территории Нахчывана будет построена соответствующая европейским энергетическим стандартам дополнительная трансформаторная подстанция для преобразования 330 киловольт в 400 киловольт, а из Нахчывана в Турцию на расстоянии 230 км проложена двухконтурная 400-киловольтная линия электропередачи.
В рамках проекта планируется создать систему цифрового управления подстанции “Джебраил”. На подстанции будут построены 330- и 110-киловольтные открытые, 10-киловольтное закрытое распределительные устройства и современный центр управления.
Наряду с интеграцией имеющихся проектов в подстанцию, в дальнейшем здесь с учетом возможностей расширения планируется разместить дополнительные основную и вспомогательную установки.
Х.Насирзаде
Маттарелла пригласил Алиева посетить Италию в сентябре
Алиев и Герцог обсудили перспективы азербайджано-израильских отношений
ВОЗ одобрила резолюцию с критикой ситуации вокруг Украины
В Европе продолжает распространяться оспа обезьян
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Додон заявляет, что дело в отношении него возбуждено по заказу президента Санду
Беларусь создает южное оперативное командование для усиления охраны границы с Украиной
В Венгрии с 27 мая заправляться бензином смогут лишь владельцы автомобилей с венгерскими номерами
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank
Проект "Цифровой Шелковый Путь": реализация продолжается
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ