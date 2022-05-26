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26.05.2022 22:29

Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг в рамках посещения Зангиланского района ознакомились с генеральным планом города Зангилан, сообщает сайт главы государства.

Генплан разработан авторитетной международной градостроительной группой – швейцарской компанией «sa_partners» при участии местных экспертов.

Согласно проекту город Зангилан будет развиваться как стратегически важный населенный пункт, имеющий тесные связи с Зангезурским транспортным коридором.

План предусматривает развитие Зангилана как логистического, туристического и торгового центра, пространства возобновляемой энергии, связанного с международным транспортным коридором.

В рамках генплана будет построен большой городской парк на берегу реки Охчучай, а также горный парк и внутренние зеленые коридоры, которые позволят создать чистую экологическую среду.

Применение подхода “умный город”, широкое использование современных технологий и возобновляемых источников энергии повысит жизнеспособность Зангилана, сделает транспортную систему экологически чистой, современной и устойчивой, сделает его образцовым городом на региональном уровне с точки зрения экономического развития.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, ГЕНПЛАН


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