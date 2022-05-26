Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в четверг в рамках посещения Зангиланского района ознакомились с генеральным планом города Зангилан, сообщает сайт главы государства.
Генплан разработан авторитетной международной градостроительной группой – швейцарской компанией «sa_partners» при участии местных экспертов.
Согласно проекту город Зангилан будет развиваться как стратегически важный населенный пункт, имеющий тесные связи с Зангезурским транспортным коридором.
План предусматривает развитие Зангилана как логистического, туристического и торгового центра, пространства возобновляемой энергии, связанного с международным транспортным коридором.
В рамках генплана будет построен большой городской парк на берегу реки Охчучай, а также горный парк и внутренние зеленые коридоры, которые позволят создать чистую экологическую среду.
Применение подхода “умный город”, широкое использование современных технологий и возобновляемых источников энергии повысит жизнеспособность Зангилана, сделает транспортную систему экологически чистой, современной и устойчивой, сделает его образцовым городом на региональном уровне с точки зрения экономического развития.
Х.Насирзаде
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