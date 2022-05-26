Лавров посетит Бахрейн и Саудовскую Аравию

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 1 июня посетит Саудовскую Аравию.

"Следующий визит состоится уже скоро. 31 мая и 1 июня в соответствии с имеющимися приглашениями планирую посетить сначала Бахрейн. Затем 1 июня в Эр-Рияде состоится очередное заседание форума министров иностранных дел Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

Он отметил, что помимо заседания Россия-ССАГПЗ в ходе визита запланированы двусторонние встречи практически со всеми участниками этой структуры (в Совет входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия).

Министр добавил, что в ходе последнего визита - в Алжир - обсуждал с представителями этой страны сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"Все без исключения участники ОПЕК+ и ФСЭГ публично подтверждают свою приверженность договоренностям, достигнутым в этих форматах, и свое намерение продолжать работать в этом направлении для стабилизации рынка энергоносителей", - сказал Лавров.