Байден приказал Минобороны воспринимать Китай как угрозу и работать на опережение - Блинкен

США готовы, если придется, противодействовать Китаю в военной сфере, а в поддержании мира намерены использовать подход "комплексного сдерживания", заявил в четверг глава американского Госдепа Энтони Блинкен.
"Соперничество не должно привести к конфликту. Мы не стремимся к нему, мы бы хотели его избежать. Однако мы будем защищать наши интересы перед любой угрозой. Для этого президент Байден распорядился о том, чтобы Минобороны воспринимало Китай как угрозу, чтобы наши военные работали на опережение", - заявил Блинкен, выступая в Институте общественной политики Азии.
Блинкен отметил, что администрация Байдена перераспределяет военные инвестиции с учетом особенностей угроз настоящего времени.
"Мы разрабатываем новые концепции ведения военных операций. Мы также расширяем распределение сил на глобальном уровне", - добавил он.
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